Göcek'te özel açılış...

İş insanı Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel'in yeni girişimi Pier21 Restaurant, özgün mutfağı ve şık ambiyansıyla Göcek'te kapılarını açtı. İş ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı açılışta misafirler restoranın Akdeniz mutfağını deneyimledir. Geçtiğimiz gün yapılan açılış davetine karılan ünlüler arasında; Ali Dürüst, Erol Özmandıracı, Necmettin- Burak Karabacak, Selim Kosif, Sinan-Melda Kosif, Umut Özkanca vardı. Turizmin en gözde tatil yerlerinden Göcek'in en yenisi Pier21, Akdeniz mutfağının birbirinden güzel tatlarını kendine has reçetesiyle ve Şef Mehmet Aslan imzalı menüsüyle misafirlerine sunuyor. Her bir detayının titizlikle tasarlandığı, ferah ambiyansı ve şık dekorasyonuyla tatilcilerin vazgeçilmez lezzet lokasyonu olacak olan Pier 21’in mimarisi Abdullah Burnaz’a ait. Menü danışmanlığını Ali Ronay’ın yaptığı restoranda aynı zamanda Fransız mutfağının sevilen markalarından L’entrecote de Paris'in meşhur soslu muhteşem etlerinden oluşan menüsü de yer alıyor.