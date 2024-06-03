Davetler

Kırallar'ın mutlu günü...

Fatih-Figen Kıral çiftinin büyük oğulları Onur Kıral ve İrem Baltepe çifti görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Giriş: 03 Haziran 2024 Pazartesi
Kırallar'ın mutlu günü...

Fatih-Figen Kıral çiftinin büyük oğulları, Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral ve bir süredir ilişki yaşadığı, iş insanı Ömer Zeki-Şule Baltepe çiftinin güzel kızları İrem Baltepe, geçtiğimiz akşam Four Seasons Otel’de gerçekleştirilen rüya gibi bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğüne cemiyet, iş, sanat ve medya dünyasından birçok tatnınmış sima katıldı. Ömür boyu mutluluğa imza atan Onur-İrem çifti, ömür boyu mutluluğa imza atarken bu özel ana davetliler şahitlik etti.

Onur AYDIN

Onur Kıral İrem Baltepe

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