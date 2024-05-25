Galatasaray yeni başkanını seçiyor...

Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. Beyoğlu Galatasaray Lisesi'nde başlayan seçime İş ,spor ve siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi. Mevcut Başkan Dursun Özbek'in kırmızı, Başkan adayı Süheyl Batum'un sarı liste ile katıldığı Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

Onur AYDIN