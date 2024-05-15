Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl “Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek” sloganıyla Divan Kuruçeşme’de başladı. TOG Bazar; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle Türkiye’nin 81 ilinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor. 14 Mayıs tarihinde 16’ncı kez kapılarını açan TOG Bazar’dan elde edilen gelirin tamamı Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine ve projelerine kaynak olacak. Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda, Boyner ve Budget sponsorluğunda, ayni destek sağlayan Transay ve Medline Sağlık Grubu’nun katkılarıyla Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek etkinliğe her yıl 150’ye yakın marka ve binlerce ziyaretçi katılıyor. Bu yıl da etkinliğe katılan herkes Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üreten sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak için geliyor.

Onur AYDIN