Davetler

Ayvalık'ta özel kutlama

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin kültür-sanat hayatına kazandırılışı çok sayıda davetlinin katıldığı açılış etkinlikleriyle kutlandı.

Giriş: 14 Mayıs 2024 Salı
Ayvalık'ta özel kutlama

Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul, Ankara ve Cunda’daki üç müzenin ardından Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile de dünya endüstri tarihinin seçkin örneklerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. 19 Ocak’ta kapılarını açan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin açılışını kutlamak için özel davetler düzenlendi. Korunarak restore edilen ve müzeye dönüştürülen 200 yıllık tarihi fabrika binasının eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinliklere aralarında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve devlet erkanı, Koç ailesi ve Koç Holding yöneticileri, iş insanları, akademi, kültür-sanat dünyası ile cemiyet hayatından seçkin isimlerin yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte davetliler ile müzedeki eserler ve müze binasının tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Rahmi M. Koç, Necdet Kent ile ahbaplığından bahsederek, “Necdet Bey’in vefatına kadar dostluğumuz devam etti. Çok ahbap olduk, çok gezdik, çok dolaştık. Bana mentorluk yaptı, çok şey öğrendim ondan. Beni de Ayvalık’la tanıştıran kendisidir. Bugün Necdet-Sevim Kent Kütüphanesi ve değirmenin olduğu tepeyi de o göstermişti. Cunda’da Müzemizin yer aldığı Taksiyarhis’i de o söylemişti. Böylece bu bölgedeki ilk müzemizi Cunda’da, Taksiyarhis Kilisesi’nin restorasyonu ardından açmıştık. Kilisenin restorasyonunu ne yazık ki Necdet Bey’in vefatından sonra bitirebildik. Bugün burada dördüncü müzemizin açılışı için beraberiz. 30 sene geçti, zaman su gibi akıyor” ifadelerini kullandı.

Rahmi M. Koç Müzesi ayvalık

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