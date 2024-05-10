Davetler

‘Kadının Çekim Gücü’

Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası sebebiyle Liv Hospital ile Parıltı Görme Engelliler Derneği ‘Kadının Çekim Gücü’ sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Giriş: 10 Mayıs 2024 Cuma
‘Kadının Çekim Gücü’

Gelirinin görme engelli çocuklarımızın eğitimine aktarılacağı sosyal sorumluluk projesi lansmanı yoğun bir katılımla İstanbul Lale Vakfında Müzesi’nde yapıldı. Sergi fotoğraflarından ajanda da yapıldı. Kadının çekim gücünün, değiştirme, yaratma, dönüştürmeyi iyileştirerek yapabileceğinin gösterildiği ‘Kadının Çekim Gücü’ Sosyal Sorumluluk Projesi’nde Liv Hospital Hekimleri, cemiyet ve iş hayatından rol model kadınlar, özel çocuklarımız için kamera karşısına geçti. Sergi için çekilen fotoğraflardan oluşan “Kadının Çekim Gücü Ajandası’nın satışından elde edilen gelirin görme engelli çocuklarımızın eğitimine aktarılacağı projenin fotoğrafları Emirgan Lale Vakfı Müzesi’nde ziyaretçileri ile buluşacak. “Kadının Çekim Gücü” Sosyal Sorumluluk Projesi için Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Tiraje Celkan, Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Birkan İlhan, Parıltı Derneği Başkanı Neşe Gönül, İş Kadını Feryal Gülman, İş Kadını Berat Hotiç Mutuşoğlu, Çiğdem Hitay gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim kamera karşısına geçti.

Onur AYDIN


Parıltı Görme Engelliler Derneği

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