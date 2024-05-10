TEV'den 57. yıl konseri

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV);

kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla TEV mezun bursiyerlerinden ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye

Virtüözleri Oda Orkestrası’nı sanatseverlerle ilk kez buluşturdu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen konser izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılandı. TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan, TEV bağışçıları ile bursiyerlerinin katıldığı özel gecede, dinleyiciler arasında İBB Kültür Başkanı Murat Abbas, Erol Evgin ve Süher Pekinel gibi isimler yer aldı. Gecenin sunuculuğunu TEV mezunu ve Tiyatro Yönetmeni Merve Taşkan üstlenirken, TEV bursiyeri ve uluslararası alanda tanınan keman virtüözü, MSGSÜ Öğretim Üyesi Özcan Ulucan'ın önderlik ettiği orkestra, seçkin besteleri icra etti.

Onur AYDIN