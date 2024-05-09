Davetler

Anneler Günü'ne özel davet

Bir mücevher markası Anneler Günü’nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı.

Giriş: 09 Mayıs 2024 Perşembe
Anneler Günü'ne özel davet

Tılsım mücevher markası Bee Goddess, annelerin gününü kutladığı özel davette, kadın ruhunun mucizeler ışığını kutlayan Kibele High Jewellery Koleksiyonu’nu tekrar beğeniye sundu. Zorlu Center’daki butiğinde gerçekleştirilen davete, Çiğdem Simavi ve Bee Goddess kurucusu Ece Şirin ev sahipliği yaparken; Ahu Orakçıoğlu, Roula Habbab ve Semahat Arsel gibi iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Tüm kadınlara içlerindeki potansiyeli ve gücü hatırlamaları, kendi içindeki tanrıçayı, sevgi ve güzelliği yeniden keşfetmeleri için ilham veren Kibele Koleksiyonu bu özel güne anlam kattı.


Misafirler, bu anlamlı davette annelere her daim ne kadar eşsiz ve kıymetli olduklarını hissettiren zamansız ve özel tasarımları keşfettiler.

Anneler Günü Çiğdem Simavi Ece Şirin

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