Moda tutkunlarına 'Elie Saab' koleksiyonu...

Türkiye'nin önde gelen moda markalarından IPEKYOL, ELIE SAAB ile heyecan verici bir işbirliği gerçekleştirdi ve aylar süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan kapsül koleksiyon Galataport Istanbul Tarihi Paket Postanesi rıhtımında gerçekleştirilen görkemli bir defileyle sunuldu. Yurt içinde 70 ve yurt dışında 8 İpekyol mağazasında eş zamanlı olarak satışa sunulacak koleksiyon izleyiciler tarafından tam not aldı. İş, sanat ve moda dünyasından önemli isimlerin katıldığı defilede; kapsül koleksiyonun reklam kampanyasının yüzü olan Alman model Franziska Jetzek de podyumda yer aldı. İpekyol Group Ceo’su Uğur Ayaydın ve Elie Saab Group CEO'su Elie Saab Jr. ev sahipliğinde ve Elie Saab’ın katılımıyla gerçekleşen gecede 40 parçadan oluşan kapsül koleksiyon konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Defile finalinde sürpriz olarak gökyüzüne drone’lar ile yansıtılan ışık gösterisi ise geceye damgasını vurdu. Geceye moda tutkunu isimlerden Yasemin Özilhan, Emel-Nejdet Ayaydın, Berrin Zorlu, Ayşegül Toplusoy gibi çok sayıda isim katıldı.

Onur AYDIN