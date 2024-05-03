Ünlü modacı Elie Saab Türkiye'de...

İstanbul, Türkiye - İstanbul'un yeni seçkin yaşam projelerinden biri olan lüks gayrimenkul girişimi ELIE SAAB Bosphorus, büyüleyici bir atmosferde The Peninsula Hotel'de muhteşem bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Önceki akşam düzenlenen etkinlik, Türkiye ve dünya çapından 500'den fazla davetliyi ağırladı; iş dünyasından saygın isimler, uluslararası fon yöneticileri, basın mensupları, sanat camiasından kişiler, siyasi figürler ve seçkin yatırımcılar bu muhteşem gecede buluştu. Elie Saab Jr., Mustafa Torun ve Nuri Gönenç'in etkileyici konuşmaları, etkinliğin önemli anlarından biriydi. Projeye ait ilk film gösterimi ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin finalinde ise ünlü piyanist Fazıl Say'ın büyüleyici performansı vardı. Boğaz kıyısında yer alan proje, lüks villa konseptine sahip 92 özel konuttan oluşarak seçkin bir yaşam tarzını temsil ediyor. Bu daireler, modern mimariyi estetik konfor ile mükemmel bir şekilde birleştirerek, yaşayanlara panoramik Boğaz manzarası sunarak sadece bir konut değil bir yaşam tarzı sunuyor.

Ferit TUĞLUK