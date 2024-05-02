İstanbul'da renkli açılış

Boris Zarkov ve Michelin yıldızlı Şef Vladimir Mukhin tarafından yaratılan, grubun Moskova, Dubai ve Bodrum’dan sonra yeni projesi olan Sakhalin İstanbul restoran, iş ve cemiyet hayatına tanıtıldı. Görkemli davete ev sahibi Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baṣkanı Ahmet Nazif Zorlu, White Rabbit Family Grubunun Kurucu Baṣkanı Boris Zharkov, Sakhalin İstanbul’un ortağı Atilla Kuruçayırlı, sanat, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Davete katılanlar arasında, Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir, gibi tanınmış simalar vardı. Sakhalin’in kurucusu Boris Zharkov ve Zorlu, sanatçılar ve misafirlerle ile uzun uzun sohbet etti. Bu arada Boris Beyin eşi İrina Hanımın güzelliği de tüm davetliler tarafından hayranlıkla izlendi. Gecede, Şef Vladimir Mukhin ve Şef Alexey Kogay’ın gastronomi şovu çok ilgi çekti. Özel olarak hazırlanan olağanüstü imza yemeklerin ve imza kokteyllerin servis edildiği gecede; Ozan Musluoğlu Trio Grubu, DJ Doğuş Çabakçor perfomanslarıyla harika bir deneyim yaṣattı. Dünyaca ünlü Rus Sihirbaz Nikolay Strelnikov’un masalarda özel gösterisi ile davete katılanlar büyülendi. Gecenin bir başka ilgi odağı da masa dekorasyonu idi. Sakhalin’in içmimarı Irina Glik tarafından sebzelerden tasarlanan sanat eseri şeklindeki masa dekoru herkesin beğenisini kazandı. Restoranın iç bölümünde yemekten sonra konuklar dışarıda Doğuş Çabakçor’un o geceye özel müzikleriyle sabahın ilk saatlerine kadar eğlendiler.