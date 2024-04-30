İş ve sanat dünyası bir arada...

QNB Finansbank, kuruluşundan bu yana koleksiyonunda bulunan değerli sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde Kristal Kule’de gerçekleşti. QNB Finansbank, Türkiye’nin değerli sanatçılarından derlenmiş, bankanın sanat eserleri koleksiyonundan seçilmiş 67 eseri ziyaretçilerinin beğenisine sundu. QNB Finansbank’ın kuruluşundan bu yana koleksiyonunda yer alan eserler arasından seçilen serginin sergileme üniteleri Mimar Yeşim Bakırküre tarafından tasarlanırken, serginin küratörlüğünü ise Galeri Nev'in kurucusu Haldun Dostoğlu üstlendi. Sanat tutkunlarını 2 ay boyunca ağırlayacak olan sergi dün akşam Kristal Kule’de kapılarını açtı. Sergi davetine Ömer Dinçkök, Berrin Yoleri, Zafer Yıldırım, Nazlı Keçili gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK