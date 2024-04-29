Tekne ve otomobil tutkunları buluştu

Tezmarin, Kosifler Oto ve PowerApp iş birliği ile 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Baharın Keyfini Sürün bahar daveti, tekne ve otomobil tutkunlarını Setumarinas Kalamış Fenerbahçe Marina’da beşinci kez bir araya getirdi. Heyecanla beklenen ve gelenek haline gelen davette üç gün boyunca, denizde Tezmarin çatısı altında bulunan ve bu yıl 140. kuruluş yılını kutlayan Beneteau’nun lüks yelkenli ve motorlu tekneleri ile dünyanın bir numaralı motorlu katamaran markası Aquila’nın en yeni modeli Aquila 42’nin lansmanı gerçekleştirildi. Karada ise Kosifler Oto'nun sergilediği tamamen elektrikli Yeni BMW iX2, Yeni BMW i4, Yeni BMW iX1, Yeni BMW i5 M60, Yeni BMW i7 ve diğer Elektrikli BMW modelleri incelendi. Ayrıca ilk kez sergilenen MINI Countryman Elektrikli büyük ilgi topladı. Otomobillerin yanında BMW Motorrad modellerinden R1300 GS, CE 04, CE 02 ve R12 Nineteen motosiklet tutkunları ile buluştu. PowerApp’in canlı DJ performansıyla müzikle dopdolu geçen etkinliğin ikinci gününde misafirler, Deniz Sipahi’nin canlı sahne performansıyla unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Kenan Doğulu-Beren Saat, Tilda-Erol Tezman, Sanem-Ralf Tezman, Hilal Kosif, Hasan Kosif ve Evelize-Hakan Kosif’in de katıldığı marinadaki özel etkinlikte misafirler keyifli bir gün geçirdi.

Onur AYDIN