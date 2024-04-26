Gastronomi ve sanat buluştu

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ikinci edisyonunun ikinci yemeği gerçekleşti. Artful Dining’in ikinci edisyonunun ikinci yemeği için, Şef Didem Şenol sanatçı Seza Paker’in “Son Avrupalı” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüyle konuklara eşsiz bir deneyim yaşattı. Artful Dining’e aralarında Pınar Sabancı, Maya Portakal Bitargil, Emin Hitay'ın da olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. EMA Kolektif’in organize ettiği; Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırlanan özel menülerin sanatseverlerle buluştuğu Artful Dining kapsamında bugüne kadar 7 etkinlik düzenlendi. İlk edisyonu Erdil Yaşaroğlu, Kezban Arca Batıbeki, Murat Germen, Ekrem Yalçındağ ve Gülay Semercioğlu’nun onuruna düzenlenen Artful Dining; Güneş Terkol ve Seza Paker ile başlayan ikinci edisyonla devam etmeyi sürdürüyor.

Onur AYDIN