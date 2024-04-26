İstanbul sanatla doldu

CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu yıl üçüncü edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıkan sanat fuarında 24 çağdaş sanat galerisi, 5 kurum ve inisiyatifin 267 sanatçının 568 eseri sergileniyor. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğinin ikinci gününde ise Elif Dürüst, Ronit Güzal, Şirin Yalçın ve Nezih Barut gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Onur AYDIN