'CI Bloom' sanatseverlere kapılarını açtı

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri bir araya getirdi. İstanbul'a baharı getiren sanat fuarı CI Bloom, bu yıl üçüncü edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıktı. VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek eşsiz deneyim yaşadı. Fuarda, 24 çağdaş sanat galerisi, 5 kurum ve inisiyatifin 267 sanatçının 568 eseri sergileniyor. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suzan Sabancı, Ali Güreli, Berrak Barut, Allan Hakko gibi çok sayıda isim katıldı.

Onur AYDIN