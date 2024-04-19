Davetler

Şık koleksiyona özel lansman...

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.

Giriş: 19 Nisan 2024 Cuma
Şık koleksiyona özel lansman...

İlk çıktığı günden bu yana moda dünyasında büyük ilgi uyandıran Burcu Esmersoy x Hermossa gözlük koleksiyonunun 2024–2025 sezonu için yaratılan yepyeni modelleri Olea & The Bar'da düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Brandeyes CEO'su Hande Doğantekin KIN, Burcu Esmersoy'nın ev sahipliğinde Havana konseptiyle düzenlenen ve oldukça renkli geçen davette, Burcu Esmersoy x Hermossa 2024-2025 koleksiyonuna ait tüm tasarımlar göz alıcı bir şekilde sergilendi. Davetin açılış konuşmasını yapan Brandeyes CEO’su Hande Doğantekin KIN, "Hermossa’nın yaratıcı ve dinamik ekibi ile birlikte Burcu Esmersoy’un benzersiz tarzını bir araya getirdiğimiz Burcu Esmersoy x Hermossa koleksiyonunun 2024–2025 sezonunda birçok stil ikonuna eşlik etmesini diliyoruz" dedi. Davete cemiyet hayatından Şebnem Çapa, Suzan Toplusoy, Reyhan İpekel gibi isimler katıldı. Havana konseptinin keyfini doyasıya çıkaran davetliler Burcu Esmersoy x Hermossa 2024-2025 gözlük modelleriyle bol bol poz verip, selfie çekerken, Solanch de la Rosa’nın güzel sesi eşliğinde de oldukça keyifli anlar yaşandı.

Onur AYDIN

gözlük davet

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