Özel mücevherler fuarda tanıtıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından düzenlenen dünyanın en büyük mücevher fuarlarından biri olan Istanbul Jewelry Show, 55. kez kapılarını açarken, “Dünya çapında mücevher gibi bir fuar gerçekleştiriyoruz.“ diyen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, "Türk mücevher sektörü 140 Milyar Dolarlık dünya mücevher pazarından aldığı payı yüzde 100 arttırarak 8 Milyar Dolara yükseltti. Hedefimiz uluslararası fiyatlarla hammaddeye ulaşarak bu payı daha da arttırmak” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katıldığı açılış töreninde sektörle ilgili gelişmeleri değerlendiren Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın sektörün gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerini ve Ekim fuarının 3 salondan 5 salona Nisan fuarının ise 5 salondan 7 salona çıkarıldığını, ihracatçılar birliğinin davetlisi olarak gelen uluslararası satın almacı sayısının da 522 firmadan bine yakın kişiye ulaştığını belirtti. Mücevher sektörünün ürün türüne göre değişmekle beraber ortalama kg başına 5 Bin Dolar işçilik bedeliyle Türkiye ihracatındaki katma değeri en yüksek sektör olduğunun altını çizen Yakın, son dönemde yaşanan altın ithalatında kota uygulamasının sektöre büyük zarar verdiğini belirterek şunları söyledi: “Mücevher ihracatımızda yaklaşık 50 yıldır büyük emeklerle kazandığımız rekabet gücümüzü ve dış pazar payımızı altındaki kota uygulamasından dolayı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle kısa zamanda bakanlığımızdan ihracatçımıza sıkıntısız bir şekilde hammadde temini ve altın kotasının kaldırılması konusunu önemle talep ediyoruz. Göreve geldiğimizde 939 olan ihracatçı sayısı bugün 1.346’ya yükseldi. Bizim amacımız bu artış trendini gerçek ve dürüst ihracatçılarla sürdürmek. Bu amacımıza ulaşmak için daha çok üreticiyi ihracatçı yapmayı hedefliyoruz.” Mücevher ihracatını hem nicelik hem de nitelik olarak arttırmak istediklerini söyleyen Yakın, bunun için yapılması gerekenleri sektör olarak yerine getirmeye çalıştıklarını, ekonomi yönetiminin de acilen etkili adımlar atması halinde yeniden ihracatın yükseliş trendine gireceğini dile getirdi.

Onur AYDIN