Büyük Kulüp’te kazanan Yılmaz oldu!

Türkiye'nin 142 yıllık en eski Sosyal Kulübü 'Büyük Kulüp’ tarihinde ilk kez beş adayın kıyasıya yarıştığı seçimler sonuçlandı. Büyük Kulüp kongresinde yeni yönetim kurulunun belirlenmesi için yapılan seçimleri 1584 oyla iş insanı ve eski siyasetçi Talat Yılmaz kazandı. Büyük Kulüp yönetimi için seçimler erken saatlerde başladı. Sosyal kulübün üyeleri arasında bulunan iş ve siyaset dünyasından, Hüsamettin Özkan, Ömer Gürsoy, Yalçın Sabancı, Faruk Süren gibi pek çok isim seçimler için Büyük Kulüp'teydi. Ulvi Erim, Melih Tavukçuoğlu, Erkan Ülker, Talat Yılmaz ve Mehmet Nuri Kuriş olmak üzere 5 adayın yarıştığı seçimde kulüp tarihinde ilk kez 5539 kişi oy kullandı. Başkan adaylığı için yapılan oy kullanımının sona ermesiyle yapılan sayımlarda 1584 oyla seçimi Kızılay’ın Eski Başkanı Talat Yılmaz kazandı.

Ferit TUĞLUK