Davetler

Parıltı Derneği'nden iftar daveti

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için her sene organize ettiği Parıltı Derneği iftar yemeği bu yılda üyelerle birlikte gerçekleştirildi.

Giriş: 20 Mart 2024 Çarşamba
Parıltı Derneği'nden iftar daveti

Görme engelli çocukların aileleri tarafından kurulan Parıltı Derneği, çocukların hayata kazandırılması ve eğitim eşitliğinden yararlanabilmeleri için birçok projeye imza atıyor. Her sene olduğu gibi Ramazan ayında çocuklar yararına iftar düzenleyen dernek, bu yılda üyeleri ve gönüllüleriyle buluştu. Parıltı Derneği Eşbaşkanı Neşe Gönül ev sahipliğinde düzenlenen iftara birçok ünlü isim de katıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinden Monik İpekel’in de yer aldığı iftara Berrin Zorlu, Asuman-Tahsin Tokgöz ve Sibel Kerimoğlu gibi isimler de eşlik etti. İftar yemeği Boğaz manzarasında devam etti.

Ferit TUĞLUK

Parıltı Derneği İftar davet

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