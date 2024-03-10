Davetler

Boğaz’da görkemli düğün...

Genç iş insanı Mert Özlenir ve Selin Şengel çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Giriş: 10 Mart 2024 Pazar
Boğaz’da görkemli düğün...

Özlenir Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Özlenir ve eşi Semra özlenir’in oğlu Mert Özlenir ile iş insanı Cemal Şengel ve eşi Serpil Şengel’ in güzel kızı Nazlı Selin Şengel önceki gün Four Seasons Hotel Beşiktaş’ta düzenlenen nikah töreni ile evlendiler. Özlenir Giyim Yönetim Kurulu üyesi Mert Özlenir ve Viralgood yönetici ortağı Nazlı Selin Şengel 3 yıl önce işlerinin kesiştiği özel bir etkinlikte tanıştı. Bu süre içersinde arkadaşlığı aşka dönüşen çift ailelerinin de onayı ile hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Bu mutluluğa arkadaşlarını da ortak eden çiftin nikah şahitleri ise damadın Kerem Kamışlı, Mark Başoğlu gelinin ise Çisem Yılmaz ve Şehnaz Sözen üstlendi. 450 Davetlinin katıldığı düğünde çift balayı için Nepal Bhutan’ı tercih etti.

Onur AYDIN

Mert Özlenir Selin Şengel boğaz düğün

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