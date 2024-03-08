Tarihi atmosferde mitolojik gece...

Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir’in kurucusu oldukları mücevher markası Meri Krutzo'nu 'Divinity’ isimli koleksiyonu ve Kadir Akyol’un ‘Inception’ isimli sanat eseri, ‘’Mitoloji’’ temalı etkinlikte davetlilerin beğenisine sunuldu. Bu özel etkinlikte, mitolojik dünyadan ilham alınarak şef Tolga Kamiloğlu ile tasarlanmış özgün yemekler, Ayhan Sayıner’in kurguladığı büyüleyici performanslar ile bir araya geldi. Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı 500 yıllık bir hamamın atmosferinde, mistik bir yolculuğa çıkan davetliler, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı'nın organize ettiği akşam yemeğinde sıradanlıktan uzaklaşarak etkileyici bir serüven yaşadılar.