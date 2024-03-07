Işıltılı tasarımlara şık davet

Sanat ve mücevherleri tasarımlarına yansıtan Lion Diamond, alışılmışın dışına çıkan yeni koleksiyonu “Monad”ın tanıtımını Dubai’de cemiyet, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. Sanatçı Mert Ege Köse’nin heykellerinin minyatür hallerinin Lion Diamond mücevherlerinde hayat bulduğu tasarımlar, ilgi odağı oldu. Markanın kurucusu Öznur Yakın ev sahipliğinde Urla Dubai’de şık bir davetle tanıtılan yeni koleksiyon beğenileri topladı. Sanatçı Mert Ege Köse’nin eserlerinden yola çıkarak “Sanat eserlerinden mücevhere” öyküsüyle hayata geçen ve 38 parçadan oluşan Monad koleksiyonda bulunan her bir parça devasa boyutlarda yapılmış heykellerin minyatür ve takılabilir hallerini sunuyor. Öznur Yakın yeni koleksiyonla ilgili: “Monad koleksiyonu hayatımızın büyük resmine katkıda bulunan anları ve deneyimleri hatırlatmak üzere tasarlanmıştır. Koleksiyonun alıcılarına ilham vereceğini umuyoruz. Bu tasarımlar hayatta hissettiğimiz bütünlüğü ve bütünlüğe katkıda bulunan küçük parçalara değer verip kutlamayı hatırlatıyor. Uzun bir emek ve çalışma sonucu çıkardığımız koleksiyonumuzu mücevher severlerin beğenisine sunuyoruz.” sözleriyle açılış konuşmasını yaptı.