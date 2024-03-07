Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel eser...

Cumhuriyet kuşağının ilk heykel sanatçılarından Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılına ithafen hazırladığı heykel, QNB Finansbank desteği ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından bronz döküm olarak tamamlandı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergilenen heykelin açılışı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış resepsiyonu ile sanatseverler ile buluştu. İş, sanat ve cemiyet hayatından Bülent Eczacıbaşı gibi önemli isimlerinin katıldığı davette, sanatın toplumların geleceğine etkisi ve önemi anlatıldı. QNB Finansbank ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile kamu ile yeniden buluşturulan ve Roma döneminde zafer vekomutanların anması için üretilen sütunlardan esinlenerek oluşturulan 100. yıl heykeli, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önünde ziyaretçilerini bekliyor.

Onur AYDIN