Davetler

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel eser...

Sanatçı Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılına ithafen hazırladığı heykel, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 07 Mart 2024 Perşembe
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel eser...

Cumhuriyet kuşağının ilk heykel sanatçılarından Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılına ithafen hazırladığı heykel, QNB Finansbank desteği ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından bronz döküm olarak tamamlandı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi önünde sergilenen heykelin açılışı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış resepsiyonu ile sanatseverler ile buluştu. İş, sanat ve cemiyet hayatından Bülent Eczacıbaşı gibi önemli isimlerinin katıldığı davette, sanatın toplumların geleceğine etkisi ve önemi anlatıldı. QNB Finansbank ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile kamu ile yeniden buluşturulan ve Roma döneminde zafer vekomutanların anması için üretilen sütunlardan esinlenerek oluşturulan 100. yıl heykeli, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önünde ziyaretçilerini bekliyor.

Onur AYDIN

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı Zühtü Müridoğlu Cumhuriyet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel eser...

Sanatçı Zühtü Müridoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 50’nci yılına ithafen hazırladığı heykel, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Davetler Işıltılı tasarımlara şık davet

Cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen mücevher tutkunu ünlü simaları Dubai'de gerçekleşen koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

Jet Set "Hiçbir şey beni durduramaz"

Geçtiğimiz yaz aylarında dünya turnesinden önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirip hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca komada kalan Madonna, o zor günleri anlattı; "Hiçbir şey beni durduramaz"
Magazin Hattı “Soft-Morphe” koleksiyonu...

Ace Nayman yeni İlkbahar-Yaz koleksiyonunu “Soft-Morphe” 2024 sezonunu tanıttı.
Magazin Hattı Sanat ve gastronomi buluştu

Sanat ile gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining”in ikinci edisyonunun ilk yemeği sanatçı Güneş Terkol onuruna gerçekleşti.
Güncel Özel gecede gastronomik deneyim...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri şık davetle özel bir gastronomik deneyim yaşadılar.
Magazin Hattı Moda ve trend etkinliği...

Cemiyet ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri aktif yaşam spor giyim markasının gerçekleşen koleksiyon lansmanında buluştu.

Güncel Spor tutkunları...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ spor yaptıkları anları sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştılar.
Davetler Güçlü kadınlardan “Eğitime Destek”

YEKÜV Vakfı yöneticileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla cemiyet hayatının önde gelen kadınları ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte eğitime destek vermek amacıyla bir araya geldiler.
Güncel Sabancı'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı...

Güler Sabancı: “Kadınların eğitim ve istihdama erişimi temel bir insan hakkıdır ve kalkınma için ön koşuldur”

Güncel Sanatın Ruhu'na 'Akpınar' ile başlıyor...

Kosta Rika'da ATV kazası geçirerek sevenlerini korkutan Elif Dürüst, tedavi sonrası sanat programına usta oyuncu Metin Akpınar ile başlıyor.
Güncel "Kent Manzaraları" sergisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları "Kent Manzaraları" isimli resim sergisinde bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.