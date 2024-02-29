Musiki Eğitim Vakfı’ndan özel konser...

Türk müziğinin seçkin temsilcilerinden, klasik Türk müziğini layıkıyla yaşatmak için kıymetli çalışmalar yürüten Musiki Eğitim Vakfı, yeni bir konser düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Canan Okuyor” konseri ile müzikseverler yeniden klasik ve neoklasik Türk müziğinin eşsiz eserleri ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şef Yardımcılığını yürüten Hulusi Yücebıyık’ın yönetiminde gerçekleşen konser müzikseverlere unutulmaz bir sanat şöleni yaşattı. Konserin repertuarında bulunan, Ali Rıza Avni Beye ait bir acemaşiran şarkısından esinlenerek “Canan Okuyor” ismini alan konserde ayrıca daha birçok kıymetli eser müzikseverlerle Musiki Eğitim Vakfı Korosunun, sazendelerinin ve solistlerinin icralarıyla buluştu. Konsere iş ve cemiyet hayatından Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Neslişah Alkoçlar Düzyatan gibi çok sayıda ünlü isimler katıldı.

Onur AYDIN