Şık davette buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler. Çırağan Palace Kempinski ve Lexus ev sahipliğinde gerçekleşen davette; sanat, cemiyet, moda ve iş dünyasının ünlü simaları bir araya geldi. Leyla Alaton, Melisa Tapan'ın yer aldığı davet açılış konuşmasıyla başlarken gecede davetliler yoğun ilgi gösterdikleri sergide, konukların bir kısmı kendi yer aldıkları fotoğraf karelerini incelerken zaman tünelinde duygusal bir yolculuğa çıktılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde konuklar Lexus’un yeni modelleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı da yakaladılar. Aynı zamanda Nebi Birgi’nin muhteşem performansına ADCO’nun lezzetli tatları eşlik etti. DJ Aksak’ın seçkisinin ayrı bir renk kattığı kutlama partis geride eğlenceli anılar bıraktı.