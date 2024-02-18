Yılmazlar'ın mutlu günü...

Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Kaya ve Aylin Yılmaz'ın kızları Ayşe Yılmaz, dün gece görkemli bir düğün töreniyle genç iş insanı Onur İçcan ile nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine iş, spor ve cemiyet hayatından Ahmet Nur-Berna Çebi, Hikmet-Alpin Albayrak, Enis-Nergis Pekuysal gibi çok sayıda seçkin davetli katıldı. Aileleri ve yakın dostlarıyla gece boyunca eğlenen Ayşe Yılmaz ve Onur İçcan çifti sonrasında anne babaları Aylin-Yalçın Kaya Yılmaz ve Murat-Sabriye İçcan ile mutluluk pozları verdi.

Onur AYDIN