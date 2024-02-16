Görkemli gala gecesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen Zaferin Rengi filminin galası için bir araya geldiler. İş insanı dostları Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğini yaptığı gala gecesinde özel anlar yaşandı. İki binden fazla konuğun ağırlandığı görkemli gala için AKM Opera katına filmin dekor ve kostümlerinden oluşan özel bir sergi alanı oluşturuldu. Millî mücadele dönemindeki Fenerbahçe Futbol Takımı’nın forma, krampon ve toplarının yanı sıra, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington karşılaşmasının Fenerbahçe tarafından kazanılan kupası da ilk kez Fenerbahçe Müzesi’nin dışında Gala’da sergilendi. Tüm salonun yüksek tezahüratları arasında başlayan ve büyük coşkuyla izlenen film boyunca izleyiciler yer yer gözyaşlarına hâkim olamadı.

Onur AYDIN