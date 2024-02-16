Davetler

Görkemli gala gecesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen Zaferin Rengi filminin galası için bir araya geldiler.

Giriş: 16 Şubat 2024 Cuma
Görkemli gala gecesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen Zaferin Rengi filminin galası için bir araya geldiler. İş insanı dostları Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğini yaptığı gala gecesinde özel anlar yaşandı. İki binden fazla konuğun ağırlandığı görkemli gala için AKM Opera katına filmin dekor ve kostümlerinden oluşan özel bir sergi alanı oluşturuldu. Millî mücadele dönemindeki Fenerbahçe Futbol Takımı’nın forma, krampon ve toplarının yanı sıra, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington karşılaşmasının Fenerbahçe tarafından kazanılan kupası da ilk kez Fenerbahçe Müzesi’nin dışında Gala’da sergilendi. Tüm salonun yüksek tezahüratları arasında başlayan ve büyük coşkuyla izlenen film boyunca izleyiciler yer yer gözyaşlarına hâkim olamadı.

Onur AYDIN

Zaferin Rengi Fenerbahçe Futbol Takımı Ali Koç

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Zaferin Rengi'ne özel gala...

Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Davetler Görkemli gala gecesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen Zaferin Rengi filminin galası için bir araya geldiler.

Magazin Hattı Los Angeles dönüşü İstanbul'da alışveriş

Mimar Merve Mermer, Los Angeles'ta oğlunu kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz günlerde ülkemize döndü. Merve Hanım, ilk iş oğluyla alışverişe çıktı
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...

Güncel Erçel'den romantik paylaşım

Oyuncu Hande Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

Davetler Moda tutkunları açılışta...

Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.
Güncel 30. yaşa duygusal kutlama

Bettina Machler, oğlu Can Hakko'nun 30. yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Davetler İstanbul'da “Umut Denemesi” sergisi...

Ressam Kojo Marfo’nun küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği 'Umut Denemesi' sergisi ilk kez İstanbul’da açılarak sanatseverleri ağırladı.

Güncel Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Caddeler İş dünyası Bebek'te...

İş ve cemiyet hayatının tanınmışm iş insanlarınan Zafer Yıldırım ve Kazım-Irmak Köseoğlu çifti Bebek'te objektfilere yansıdılar.
Magazin Hattı Dağda müzik ve eğlence...

Kayakseverler Uludağ’da gelenekselleşen kış etkinliğinde buluşuyor...
Güncel Dostlarıyla yeni yaşını kutladı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.