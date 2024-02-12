Sanat tutkunlarını buluşturan davet

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün Vakko Hotel and Residence’de gerçekleşen Yüksek Mimar Murat Atabarut’un söyleşisine sanat, iş ve cemiyet dünyasından sanatseverler katıldı. Maison Yirmisekiz’in kurucusu Nurdan Akgün ve ortağı Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Murat Atabarut üyelere ve misafirlere sanat mimari ve koleksiyonerlik üzerine gerçekleştirdiği keyifli söyleşide merak edilenleri anlattı. Davete katılan isimler arasında Pervin Ersoy, Arzu Atabarut, Öznur Yakın gibi bir çok sanatsever isim vardı.