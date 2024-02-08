Davetler

Zirvede sıcak defile...

Dünyaca ünlü top modeller St.Moritz’de düzenlenen özel bir defilede kar üstünde yürüdüler. Aralarında Kate Moos'un da olduğu modeller, ünlü markanın 2024-25 sonbahar-kış koleksiyonunu sergiledi

Giriş: 08 Şubat 2024 Perşembe
Zirvede sıcak defile...

MonclerGrenoble 2024-25 Sonbahar/ Kış defilesi St.Moritz'te ormanın için büyülü bir show ile gerçekleşti. Gecenin geç saatlerinde zirvede yapılan ve İrena Shrank’ın da podyumda boy gösterdiği bu defilenin konukları arasında Kate Moss, Anne Hathaway, Elsa Hosk, Willow Smith, Olivia Palermo ve NinaDobrev gibi yıldız isimler yer aldı. Markanın yönetici ortaklarından Seda ve Gökhan Çelik çifti de defileyi izleyenler arasındaydı. Moncler, göz kamaştırıcı bir şov ile bu sefer de tüm gözleri markanın doğduğu Alp dağlarına St.Moritz’e çevirdi. Çevreye duyarlılığı ile zirvede olan marka, kar kaplı doruklardan, toprak ve yeşilin farklı tonlarına kadar doğanın tüm renklerini bulabileceği defilede misafirlerine yine benzersiz bir deneyim yaşattı. Beğeni kazanan kayak koleksiyonunun yanısıra doğal ortamı bozmamak için kulaklıklar aracılığı ile müziği defilede misafirlerine ulaştıran Moncler, bu konudaki saygısı ile ayrıca takdir topladı.

St.Moritz Kate Moss Anne Hathaway

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