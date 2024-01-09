ÇEV Sanat'tan özel davet...

Konser, ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un ÇEV Sanat’ın kuruluşunun 15. Yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı “Umut Işığı” adlı eserle başladı. Eseri genç sanatçılar Arya Su Gülenç (Piyano), Melis Sağlam (Lirik Soprano) icra etti ve ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı vakfın genç sanatçılarından Kerem Tunçer yönetti. Konserde; ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç (Piyano), Bach’ın Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Bade Daştan (Keman), Maxim Vengerov’la Bach’ın İkili Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Sofiko Tchumbridze (Keman), Vivaldi’nin “Kış” adlı eserini icra etti. Konserin sonunda Genç Sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Tchumbridze, Maxim Vengerov ile Vivaldi’nin Dörtlü Keman Konçertosu’nu seslendirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, ÇEV Sanat Sosyal Komite üyelerinden Dalia Garih, Tal Garih, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Songül Özsan, Oya Gençoğlu ve Müge Sevil’in destek verdiği konsere, cemiyet hayatının önde gelen isimleri Arzu Sabancı, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Demet Sabancı’nın katılarak büyük ilgi gösterdiği konserde, genç sanatçıları ayakta alkışladılar.

Onur AYDIN