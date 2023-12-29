Sanatsal yeni yıl daveti...

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz’in yeni yıl daveti önceki gün Haan’da gerçekleşti. Cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı şık davete, kurucu Nurdan Akgün ve ortağı Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik ile Haan kurucusu Neslihan Torun Kaya ev sahipliği yaptı. İki yıldır sanat alanında yaptığı faaliyetlerle çok sayıda insana ilham olan Maison Yirmisekiz, misafirlerine yeni yılda üyelik sistemi ile sanat, moda, tasarım, mimari, mücevher ve gastronomi alanında uzman kişilerle bir araya gelerek yapacakları program detayından bahsederken duyduğu heyecanı da dile getirdi. Davette modern Türk sanatının önde gelen sanatçılarının yaklaşık 350 eserden oluşan Neslihan Torun Kaya ve Mehmet Kaya koleksiyonunun dönemsel geçişlerle, Dr. Feride Çelik tarafından küratöryel bir seçki oluşturuldu ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Maison Yirmisekiz’in yılbaşı davetine katılan isimler arasında; Şükran Güzeliş, Gülşah Alkoçlar, Zafer Kozanoğlu vardı.

Onur AYDIN