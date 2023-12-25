Boğaz'da lezzetli davet...

Kuşaktan kuşağa aktarılan meyhane sanatının tüm inceliklerini yansıtan mekânın konsept mimarı şef Mert Şeran, yemek öncesi konuklara mönüde yer alan reçeteler hakkında detaylı bilgi verdi.

Tamamen doğal ve mevsimsel lezzetlerden oluşan mönü, konuklardan büyük beğeni topladı. Tüm duyulara hitap eden Meyhane By Marcel’in açılışında lezzetleri deneyimleyen konuklar, arka fonda çalan Türk Sanat Müziği ve Yunan ezgileriyle unutulmaz bir nostaljik gece yaşadılar. Paçanga böreği, Arnavut ciğeri, topik, muhammara, lakerda, uskumru çirozu, beyin söğüş gibi farklı damak tatlarına hitap eden mezeler lezzetleriyle ön plana çıktı. Davete katılan isimler arasında Dida Kaymaz, Etel Baler, Fulya Gündoğdu, Füsun-Sinan Kuran ve Begüm Gazioğlu-Ömer Ballı çifti dikkat çekti.