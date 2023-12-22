Davetler

Türk Eğitim Derneği'nden yılbaşı kermesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Türk Eğitim Derneği, ‘10. Bin genç meşale daha aydınlık Türkiye’ kampanyası için bir araya geldi.

Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma
Türk Eğitim Derneği'nden yılbaşı kermesi...

Türk Eğitim Derneği, ‘10. Bin genç meşale daha aydınlık Türkiye’ kampanyası için yılbaşı kermesi düzenledi. Üsküdar Kampüsü’nde gerçekleştirilen kermese, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken TED Üsküdar Koleji, “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek olmak amacıyla yılbaşı kermesi düzenledi. Yılbaşı kermesine öğrenciler, velilerin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Ahmet Çetinsaya ile çocukları Bahadır ve Başak Çetinsaya’nın ev sahipliği yaptığı yılbaşı alışveriş şenliğinde, stantlar gün boyu alışveriş yapanlarla doldu taştı. Sosyal sorumluluk bilinciyle kermese katılan Hande Sezer Pekcan, İpek Köse, Arzu Kunt gibi ünlü isimler alışveriş yaparak Türk Eğitim Derneği’ne katkı sağladılar. Türk Eğitim Derneği TED Üsküdar Müdürü Nevzat Kulaberoğlu kermeste hazır bulunurken katılan herkesle yakından ilgilenerek etkinliğe ev sahipliği vardı.

Eren GÜREL

Türk Eğitim Derneği 10. Bin genç meşale daha aydınlık Türkiye

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