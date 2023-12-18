Davetler

Sabancı'nın 'Modern' misafirleri

Dünyaca ünlü isimler iş insanı Suzan Sabancı'nın davetiyle Gala Modern'in özel misafirleri oldular.

Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi
Sabancı'nın 'Modern' misafirleri

Dünyaca ünlü isimlerden modacı Naeem Khan, Sarkozy, Conor Creedy ve Londra merkezli Jes Capital'in kurucu ortağı Çiğdem Erkman, Suzan Sabancı'nın davetiyle Gala Modern'in özel davetlisi oldular. İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 11.’si düzenlenen Gala Modern'de keyifli bir gece geçiren davetliler daha sonra yakın dostları Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile birlkte poz verdiler.

Onur AYDIN

Suzan Sabancı Gala Modern

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