Zamansız tasarımlara yeni yıl daveti

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Asuman Tokgöz, Accract'ın isimli dekorasyon markasının yeni yıl koleksiyonunu düzenlediği özel bir davet ile tanıttı. Beymen Zorlu'da gerçekleşen davete cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Yeni yıl öncesinde dostları bir araya gelen Asuman Hanım'ı kızları Melisa Mutlu ve Fulya Özkanca bu özel gününde yalnız bırakmadı. Yaklaşık 12 yıl önce kurulan ev dekorasyonu ve aksesuar markası Accract sanatı doğal malzeme ile yoğurup, Türkiye'nin en değerli heykeltraş ve sanatkarları tarafından büyük bir emekle tek tek elde hayat bulan ürünler cemiyet hayatının ünlü hanımları tarafından büyük ilgi gördü.

Onur AYDIN