Davetler

Yeni yıl koleksiyonuna özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıl koleksiyonunun tanıtıldığı özel davette bir araya geldi.

Giriş: 14 Aralık 2023 Perşembe
Yeni yıl koleksiyonuna özel davet

‘Hayat Evde Başlar’ sloganıyla yaratıcı ve özgün tasarımlarla birçok ilke imza atan Linens, yeni yıl ışıltısını evlere taşıyan Birdie koleksiyonunu seçkin misafirlerin katıldığı özel bir davette tanıttı. Yeni kapsül koleksiyonu davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Eataly Zorlu’nun Terrezza İtalia’da gerçekleşen keyifli davete iş, cemiyet ve sanat dünyasından Berrin Zorlu, Berrin Yoleri, Neşe Gönül ve Hande Sezer Pekcan gibi ünlü simalar katıldı. Davetliler alışveriş ve yeni yıl coşkusunu bir arada yaşadı.

Onur AYDIN

berrinzorlu neşegönül handesezerpekcan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Yeni yıl koleksiyonuna özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yıl koleksiyonunun tanıtıldığı özel davette bir araya geldi.

Magazin Hattı Uygun’dan “Metanoya”ya sergisi

Çağdaş ebru sanatçısı ve TOÇEV Kurucusu Ebru Uygun, yeni sergisi “Metanoya”yı sanatseverlerle buluşturdu.

Güncel Özilhan aynada tarzını yansıttı

Kadınların ilham aldığı Yasemin Özilhan, ayna karşısında çekildiği fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.
Magazin Hattı Yıldırım Mayruk'la özel davet

Didem Ömeroğlu, yeni dikiş koleksiyonunu usta modacı Yıldırım Mayruk'un da katıldığı davetle tanıttı.
Güncel Anlamlı ödül gecesi...

Vefatının 16. yılında Vitali Hakko’yu anmak amacıyla, özel bir tören düzenlendi. Törende, bu yıl ilk kez verilen Vitali Hakko Mağazacılık Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.
Davetler Piyalepaşa'da özel açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Piyalepaşa'da açılan yeni sanat stüdyosunun davetine katıldılar.
Davetler Sanat ve yaratıcılık bir arada...

İş dünyasının sanat tutkunu ünlü isimleri, BASE’in 7.edisyonunda bir araya geldi.
Davetler Çin temalı koleksiyon daveti

Begüm Kıroğlu, Çin Yeni Yılı‘na Atıfta Bulunarak, Chinese New Year: Dragon’u tanıttığı bir davet gerçekleştirdi.
Davetler Yılın en iyileri seçildi!

“Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Davetler Yeni yıla özel davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yeni yılı gala davetiyle kutladılar.
Güncel Yeni rota Antalya...

Türkiye’nin güzelliklerini, tarihi yerlerini ve kültürünü 5 yıldır şehir şehir gezerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan Rotahane’nin, 63. durağı Antalya oldu.
Güncel Epos 7 Derneği'nden yeni yıl yemeği...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.