Yeni yıl koleksiyonuna özel davet

‘Hayat Evde Başlar’ sloganıyla yaratıcı ve özgün tasarımlarla birçok ilke imza atan Linens, yeni yıl ışıltısını evlere taşıyan Birdie koleksiyonunu seçkin misafirlerin katıldığı özel bir davette tanıttı. Yeni kapsül koleksiyonu davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Eataly Zorlu’nun Terrezza İtalia’da gerçekleşen keyifli davete iş, cemiyet ve sanat dünyasından Berrin Zorlu, Berrin Yoleri, Neşe Gönül ve Hande Sezer Pekcan gibi ünlü simalar katıldı. Davetliler alışveriş ve yeni yıl coşkusunu bir arada yaşadı.

Onur AYDIN