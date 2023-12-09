Davetler

Yeni koleksiyona davet...

Tasarımcı Zeynep Erol, Mısır gezisinden ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonuna özel bir lansman düzenledi.

Giriş: 09 Aralık 2023 Cumartesi
Yeni koleksiyona davet...

Özgün takı tasarımcısı Zeynep Erol, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Mısır gezisinden ilham alarak hazırladığı yeni koleksiyonu ‘Kadim Mısır’ı düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Nişantaşı’nda tasarımcının kendi adını taşıyan atölyesinde gerçekleştirilen renkli davete, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Şebnem Çapa, Begüm Karamahmutoğlu, Arzu Atabarut, Emine Erdem gibi çok sayıda isim Erol’un yeni koleksiyon sergisini gezdi. Zeynep Erol, 50’yi aşkın takıdan oluşan özel koleksiyonuyla Mısır'ın kadim sembollerini, zengin kültürünü ve gizemli tarihini yansıtıyor. Erol, lapis, turkuvaz, kum rengi, akik ve mercan taşlarının yanı sıra elmas ve pırlantanın da hakim olduğu koleksiyonuyla, insanlık tarihini piramitler, duvar resimleri, hiyeroglifler üzerinden anlatan Mısır'ın hikayesini tasarımları üzerinden anlatıyor.

Hakan YAĞCI

Zeynep Erol

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