Mücevher tutkunlarına şık davet...

Pırlantalı mücevheri markası Zen Pırlanta, tüm dünyada hayranlıkla takip edilen ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’yı marka yüzü olarak duyurdu. Taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kuran çift “İçimden Geldi” temalı ilk reklam filmi, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğinde Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen özel bir davette gösterildi. Ardından davetliler gecede Barbaros’un şarkıları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlanta denince akla gelen ilk marka olduklarının ve bu alandaki öncü rollerini yurtdışına da taşıyarak Türkiye’yi gururla temsil ettiklerinin altını çizerek şunları dile getirdi: “Markamızı ve mücevherlerimizi en güzel şekilde anlatmak için sürekli çalışıyoruz, yeni projeler hazırlıyoruz. Bu nedenle, yeni marka yüzlerimiz olarak Mauro Icardi ve Wanda Nara ile el sıkışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu değerli çiftin ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca seveni var. Mesleklerindeki başarılarının yanı sıra, birbirlerine aşkla bağlılar. Bu nedenle markamıza çok yakıştıklarını düşünüyorum. Reklam filmleri çekimlerimiz başladı. İlk filmimiz bugün yayına giriyor. İş birliğimizin nice başarılara vesile olmasını diliyorum.” Ünlü sporcu Mauro Icardı de konuşmasında “Zen kendi sektörüne öncü olan bir marka. Başarılı olmak ve işini tutkuyla yapmak, Zen Pırlanta ile en büyük ortak noktamız. Reklam filmlerinde Wanda ile birlikte olmak çok güzeldi." dedi.

Onur AYDIN