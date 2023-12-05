Davetler

Mücevher tutkunlarına şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 05 Aralık 2023 Salı
Mücevher tutkunlarına şık davet...

Pırlantalı mücevheri markası Zen Pırlanta, tüm dünyada hayranlıkla takip edilen ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’yı marka yüzü olarak duyurdu. Taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kuran çift “İçimden Geldi” temalı ilk reklam filmi, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğinde Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen özel bir davette gösterildi. Ardından davetliler gecede Barbaros’un şarkıları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlanta denince akla gelen ilk marka olduklarının ve bu alandaki öncü rollerini yurtdışına da taşıyarak Türkiye’yi gururla temsil ettiklerinin altını çizerek şunları dile getirdi: “Markamızı ve mücevherlerimizi en güzel şekilde anlatmak için sürekli çalışıyoruz, yeni projeler hazırlıyoruz. Bu nedenle, yeni marka yüzlerimiz olarak Mauro Icardi ve Wanda Nara ile el sıkışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu değerli çiftin ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca seveni var. Mesleklerindeki başarılarının yanı sıra, birbirlerine aşkla bağlılar. Bu nedenle markamıza çok yakıştıklarını düşünüyorum. Reklam filmleri çekimlerimiz başladı. İlk filmimiz bugün yayına giriyor. İş birliğimizin nice başarılara vesile olmasını diliyorum.” Ünlü sporcu Mauro Icardı de konuşmasında “Zen kendi sektörüne öncü olan bir marka. Başarılı olmak ve işini tutkuyla yapmak, Zen Pırlanta ile en büyük ortak noktamız. Reklam filmlerinde Wanda ile birlikte olmak çok güzeldi." dedi.

Onur AYDIN

Wanda Nara Mauro Icardi mücevher

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" izleyiciyle buluştu

Görme engelli oyuncuların da rol aldığı "Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla sahnelendi.

Davetler Mücevher tutkunlarına şık davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları ünlü sporcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın marka yüzü olduğu mücevher markasının davetinde bir araya geldiler.

Güncel Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.

Caddeler Bebek'te hafta sonu...

Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
Güncel Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kongre Üyesi oldukları Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy kullandılar.
Güncel Sabancı: 'Her şey yolunda'

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Davetler 20. yıla Cumhuriyet Balosu...

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği(TURYİD), 20. Yaşını Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan bir balo ile kutladı.

Magazin Hattı Görkemli ödül gecesi...

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni” ve “Kadın Marka Tercih Endeksi” ödülleri sahiplerine verildi.
Davetler Zümrütoğlu’ndan yeni sergi!

Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu’nun kişisel sergisi “Herkes ve Hiç Kimse” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güncel Komedi Festivali'nde keyifli etkinlik...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, İstanbul Komedi Festivali'nde bir araya geldi.
Güncel Koçibey'in Noel heyecanı...

İşlerinden fırsat buldukça yurtdışına kaçamaklar yapan Seben Koçibey, sosyal medya hesabından Noel heyecanını paylaştı.

Güncel Lawrence: Estetik yaptırmadım

Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, son dönemde hakkında çıkan estetik yaptırdığı yönündeki söylentiler hakkında açıklama yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.