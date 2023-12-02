Davetler

20. yıla Cumhuriyet Balosu...

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği(TURYİD), 20. Yaşını Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan bir balo ile kutladı.

Giriş: 02 Aralık 2023 Cumartesi
20. yıla Cumhuriyet Balosu...

Faaliyetleriyle gastronomiyi sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli olarak ülke gündemine taşımayı hedefleyen TURYİD 20. yılını görkemli bir Cumhuriyet balosu ile kutladı. Balçiçekİlter’in sunuculuğu üstlendiği gecede; Levent Kızıl, Umut Özkanca, Hüsnü Özyeğin ve Nuri-Tuba Develi gibi Türkiye yeme-içme, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Davetlileri özel bir vals gösterisi karşıladı. Cumhuriyetin 100. yılına vurgu yapılan baloda sanatçı ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan “Beni Hatırlayınız” isimli müzikli gösterisi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün hikayesini anlattı. Program TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in konuşmasıyla devam etti. Demirer konuşmasında gastronominin kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu vurgularken, TURYİD’in 20 yıl boyunca kat ettiği yolu davetlilerle paylaştı. Demirer’in konuşmasının ardından 100 yılı aşan TURYİD üye markaları, Develi 1912, Güllüoğlu, Beyaz Fırın, Pandeli ve Tarihi Karaköy Balıkçısı’na 20. Yıl Özel Ödülleri takdim edildi. Ayrıca TURYİD’in 20. Yılına özel olarak TURYİD Onur Ödülleri takdim edildi. TURYİD’de sektöre katkılarından dolayı Ebru Baybara Demir, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TURYİD çatısı altında 20. Yılı dolduran Şükran Yürekli ve Yelda Uras Onur Ödüllerine layık görüldü. Ödül töreninin ardından Nükhet Duru sahne aldı. Davetliler Duru’nun şarkılarıyla eğlenirken, TURYİD’in 20. yaşını ve Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Onur AYDIN

Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği TURYİD Cumhuriyet

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