Davetler

Zümrütoğlu’ndan yeni sergi!

Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu’nun kişisel sergisi “Herkes ve Hiç Kimse” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 01 Aralık 2023 Cuma
Zümrütoğlu’ndan yeni sergi!

Erdoğan Zümrütoğlu’nun kişisel sergisi “Herkes ve Hiç Kimse”, DG Art Gallery & Projects’te akademisyen Zeynep Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Zarif bir ikilik vurgusu üzerinden gelişen çalışmalarla bu sergi, sanatçının sanatsal yolculuğundaki ara duraklardan biri olma özelliği taşıyor. Sanatçı, isminde bir ikili karşıtlığın izini süren sergisinde, çok sevdiği figüratif soyutlama tekniklerini kullanarak resim ve heykelde birbirine zıt insani duyguları keşfetmeye devam ediyor. Tuval yüzeyinde derinleşerek anlam katmanları oluşturan dünyasını aktarırken ise, doğal ve anlık olarak gelişen içgüdüsel kompozisyonlarla, önceden tasarlanmayan akıcı ve dönüşlü jestler yaratıyor. Bu resimler destansı boyutları ve oluşturulan formlar itibarıyla anıtsal olmalarının yanı sıra, sanatçının eserlerindeki akıcı teatralliğin de temelini oluşturuyor.

Onur AYDIN

Herkes ve Hiç Kimse Erdoğan Zümrütoğlu sergi sanat

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