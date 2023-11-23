Davetler

İyi ki Vakfın'dan özel etkinlik...

Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan ‘İyi ki’ Vakfı, özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.

Giriş: 23 Kasım 2023 Perşembe
İyi ki Vakfın'dan özel etkinlik...

Toplumsal fayda yaratmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle kurulan ‘İyi ki’ Vakfı, filantropi, etki yatırımı ve stratejik bağış yönetimi konusunda Türkiye’de bir referans noktası olma hedefi taşıyor. Bu kapsamda fikir-tohum aşamasındaki sosyal girişim projelerinin ve vakıf ve derneklerin çalışmalarının ölçümlenmesi, geliştirilmesi ve fonlanması için kalıcı ve kapsayıcı çözümler sunacak. İyi ki Vakfı, destekleyeceği ilk projeleri belirlemek üzere ‘İyi ki Destek Programı’nı başlattı. Sürdürülebilirlik odağında etki yaratacak fikir sahibi bireyler, erken aşama sosyal girişimler ve toplumsal fayda için çalışan dernek ve vakıflara açık olan bu programa, internet sitesindeki formu doldurarak ön başvuru yapılacak. Başvuru süreci ise 31 Aralık 2023 tarihine dek devam edecek. Bağımsız bir bağış kuruluşu olan İyi ki Vakfı, girişimler ve projeler ile sosyal etki yaratmayı amaçlayan kurumlar arasında bir köprü vazifesi görecek. Desteklediği girişimlerin sürdürülebilirlik ekseninde gelişimlerini destekleyecek ve performanslarını ölçümleyerek ‘etki raporlarını’ paylaşacak. Vakıf bu faaliyetlerinde döngüsel ekonomi, eğitimde eşitlik, temiz enerji, akıllı şehirleşme, akıllı tarım ve kadınların güçlendirilmesi alanlarını önceliklendirecek. Bu doğrultuda kurumlarla özel iş birlikleri geliştirecek olan İyi ki Vakfı, bireysel gönüllülük ve bağış olanakları ile de toplumun tüm kesimini Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğuna destek olmaya teşvik edecek. Böylece küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin savunucusu olarak hareket edecek ve bu alanda farkındalık yaratmak için çalışacak.

Onur AYDIN

İyi ki Vakfı

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