TOÇEV'den anlamlı etkinlik!

Sanat, cemiyet ve basın dünyası, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı bir organizasyonda bir araya geldi. “Okumak her çocuğun hakkıdır” sloganıyla binlerce çocuğun hayatına dokunarak onlara maddi ve manevi anlamda destek olan TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ev sahipliğinde, Aysun Öz moderatörlüğünde gerçekleştirilen sanat ve edebiyat buluşması gerçekleştirildi. Etkinliğe Erol Evgin, İdil Lüleci, Monik İpekel, İsmet Alpagut, Şah Yaycı gibi çok sayıda davetli katıldı. Davette, 30’uncu yılını kutlayacak olan TOÇEV’in gelecek projeleri, aynı zamanda çağdaş ebru sanatçısı olan Uygun’un eserleri ve son çıkan kitabı konuşuldu. The Ritz-Carlton, Istanbul’un mekan sponsoru olduğu davette Uygun’un birbirinden farklı eserleri de davetlilerle buluştu. Uygun’un eserlerinden ve kitaplarının satışından elde edilen gelir TOÇEV’e bağışlandı.

Onur AYDIN