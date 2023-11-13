Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle beğeniye sundu.Halkbank’ın katkılarıyla hazırlanan sergide, Anadolu’nun dört bir yanından onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemelerin Dilek Hanif imzasıyla modern tasarımlara dönüştüğü 32 kıyafet sergileniyor. Dilek Hanif birçoğu unutulmaya yüz tutmuş ve sandık altlarında kalan el emeği göz nuru tüm el sanatlarının izini sürdü. Ustalarından yüzyıllara dayanan hikayelerini dinledi. Aylarca süren titiz çalışmalarla program için hazırlanan el sanatlarının her biri yepyeni tasarımlarla günümüze kazandırıldı. Bu anlamlı yolculuk sonrası özenle hazırlanan sergi ve kitap ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı açılışa yaklaşık 200 davetli katıldı. Halkın Sanatı sergisi 26 Kasım’a kadar Atatürk Kültür Merkezi Galeri Salonu’nda ziyaret edilebilecek.