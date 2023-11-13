Davetler

Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.

Giriş: 13 Kasım 2023 Pazartesi
Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle beğeniye sundu.Halkbank’ın katkılarıyla hazırlanan sergide, Anadolu’nun dört bir yanından onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemelerin Dilek Hanif imzasıyla modern tasarımlara dönüştüğü 32 kıyafet sergileniyor. Dilek Hanif birçoğu unutulmaya yüz tutmuş ve sandık altlarında kalan el emeği göz nuru tüm el sanatlarının izini sürdü. Ustalarından yüzyıllara dayanan hikayelerini dinledi. Aylarca süren titiz çalışmalarla program için hazırlanan el sanatlarının her biri yepyeni tasarımlarla günümüze kazandırıldı. Bu anlamlı yolculuk sonrası özenle hazırlanan sergi ve kitap ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı açılışa yaklaşık 200 davetli katıldı. Halkın Sanatı sergisi 26 Kasım’a kadar Atatürk Kültür Merkezi Galeri Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

dilek hanif Halkın Sanatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Koç, Bebek'te...

Caroline Koç, önceki gün Bebek caddelerinde Ht Kulüp objektiflerine yansıdı.
Caddeler Çocuklarla caddelerde eğlendiler

Ekin-Polat Gülman çifti hafta sonu caddelerde çocuklarıyla doyasıya eğlendiler.
Davetler Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.
Güncel Sömestr tatilcileri!

Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler; Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.
Magazin Hattı Babalarının anısını yaşattılar

Elif Akyazıcı Girgin rahmetli babası Fahrettin Kerim Akyazıcı anısına okul açtı.
Magazin Hattı Sanat tutkunlarına davet

Sanatçı Aybars Türk, modern ve klasik eserle sanatseverlere sanat tutkunlarına kapılarını açtı.
Güncel Sabancılar'ın Londra turu...

İş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, bebekleri Arzu Alara Sabancı ile birlikte Londra'da tatil yaptı.
Güncel 30. yıla romantik kutlama...

Haldun Üstünel ve Zeynep Üstünel çifti evliliklerinin 30. yılını kutladılar.
Magazin Hattı Sabancı, rutin sağlık kontrolünde...

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşarak rutin sağlık kontrolü için hastaneye geldi
Davetler Parıltı Derneği'nden özel davet!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.

Güncel Ata'yı andılar...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlarıyla andılar.
Güncel Daima özlem ve minnetle...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.