Davetler

Parıltı Derneği'nden özel davet!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, İstanbul'da dernek üyelerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.

Giriş: 10 Kasım 2023 Cuma
Parıltı Derneği'nden özel davet!

Türkiye’de ilk ve tek görme engelli çocuk derneği olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, 2003 yılından bu yana görme engeli doğuştan ya da sonradan olan çocukları bağımsız yaşama hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda görmeyen çocukların eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak onların hayatını aydınlatan ve sayısız başarıya imza atan dernek, Develi Florya Restoran’ın ev sahipliğinde bir yemek düzenledi. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ'ın moderatörlüğünde değerli sanatçı Bubi’yle bir söyleşinin gerçekleştiği etkinlikte, sanatın iyileştirici gücü konuşuldu. Aynı zamanda görmeyen çocukların eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak onların hayatını aydınlatan ve sayısız başarıya imza atan dernek, geçtiğimiz gün Develi Florya Restoran’ın ev sahipliğinde bir yemek düzenledi. Asuman Tokgöz, Berrin Zorlu, Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Tuba-Nuri Develi gibi cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, Parıltı Derneği'nin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine destek olma sözü verdi. Derneğin geçmiş başarılarını da kutlayarak görmeyen çocuklara umut ışığı olacak gelecek projelere katkıda bulunma şansı buldular.

Onur AYDIN

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği

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