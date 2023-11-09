Ödül gecesinin özel davetlileri!

Sporun dönüştürücü gücüne inanan Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile Olimpiyat gümüş madalyalı ve Dünya Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu kazandı. İki sporcu; ödüle, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükseltmeleri ve kız çocuklarına rol model olmaları gerekçesiyle layık görüldü. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde spor alanında ilham veren birçok başarı hikâyesi olduğunu belirterek, “Bu ödül, Mustafa’nın sadece sporun farklı branşlarına değil, Cumhuriyetimize duyduğu sevgi ve inanç açısından da çok doğru bir zemine oturuyor” dedi. Özel geceye Rahmi Koç, Semahat Arsel, Nezih-Berrak Barut, Bülent Eczacıbaşı ve Suzan-Turgut Toplusoy gibi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin sima katılarak destek gösterdi.

Onur AYDIN