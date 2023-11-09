Davetler

Ödül gecesinin özel davetlileri!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun ödüllendirildiği Mustafa V. Koç Spor Ödülü töreninde bir araya geldi.

Giriş: 09 Kasım 2023 Perşembe
Ödül gecesinin özel davetlileri!

Sporun dönüştürücü gücüne inanan Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile Olimpiyat gümüş madalyalı ve Dünya Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu kazandı. İki sporcu; ödüle, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükseltmeleri ve kız çocuklarına rol model olmaları gerekçesiyle layık görüldü. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde spor alanında ilham veren birçok başarı hikâyesi olduğunu belirterek, “Bu ödül, Mustafa’nın sadece sporun farklı branşlarına değil, Cumhuriyetimize duyduğu sevgi ve inanç açısından da çok doğru bir zemine oturuyor” dedi. Özel geceye Rahmi Koç, Semahat Arsel, Nezih-Berrak Barut, Bülent Eczacıbaşı ve Suzan-Turgut Toplusoy gibi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin sima katılarak destek gösterdi.

Onur AYDIN

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Busenaz Sürmeneli Buse Naz Çakıroğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri” sahiplerini buldu.

Davetler Ödül gecesinin özel davetlileri!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun ödüllendirildiği Mustafa V. Koç Spor Ödülü töreninde bir araya geldi.
Güncel Aslan'dan, ‘Zamansız İhtişam’ defilesi...

Modacı Mert Aslan, Sonbahar/Kış 2024 “Zamansız İhtişam” koleksiyonunu, özel bir defile ile tanıttı.

Davetler Turgut'tan 'Sessiz Gözcüler' sergisi...

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, “Yaşam İçin Ağaç Dikin” projesi kapsamında farklı hikayeleri olan ağaçları ‘Sessiz Gözcüler’ sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Magazin Hattı Şık lansman

İş ve ünlü simmaların bir araya geldiği lansman daveti önceki gün gerçekleşti.
Güncel Londra'da 'WTM Turizm Fuarı'...

Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.
Jet Set Matthew Perry adına vakıf kuruldu

'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterine hayat veren Matthew Perry'nin vefatının ardından oyuncu adına bağımlılıkla mücadele vakfı kuruldu.
Magazin Hattı Bodrum'da Tiyatro Festivali !

Tiyatroseverler 1. Uluslararası Tiyatro Bodrum Festivali'nde bir araya geldiler.
Güncel Yakın dostlar bir arada...

İş ve cemiyet hayatının yakın arkadaş gruplarından Elif Dürüst ve Aylin-Özcan Tahincioğlu Bebek'te bir araya geldi.
Güncel Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Genç iş insanı Allan Hakko, kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu ile birlikte 45. İstanbul Maratonu'nda 'Bir Dilek Tut Derneği' için koştu.
Davetler 50. yıla gala daveti...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları, bir markanın 50. yıl davetinde bir araya geldiler.
Caddeler Hakkolar, oğullarıyla göründü!

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko ve eşi Deniz Hakko, oğulları Leo Cem Hakko ile birlikte Bebek'de objektfilere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.