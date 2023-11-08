Turgut'tan 'Sessiz Gözcüler' sergisi...

Yves Rocher Vakfı, “Yaşam İçin Ağaç Dikin” projesi kapsamında, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile Anadolu topraklarına kökleriyle tutunan ve farklı hikayeleri olan ağaçları ‘Sessiz Gözcüler’ sergisinde bir araya getirdi. “Sessiz Gözcüler” fotoğraf sergisi, doğadan aldığını doğaya geri vermek mottosuyla hareket eden Yves Rocher Vakfı’nın ‘Ağaç Dikmek İçin 100 Neden’inden biri olan ‘Hikayeler İçin Ağaç Dikin’ misyonundan yola çıkarak Mehmet Turgut’un ülkemizde farklı hikayelere sahip 12 farklı ağacı fotoğraflaması ile hayata geçirildi. Sessiz Gözcüler sergisinin açılışı, Fransız Sarayı’nda keyifli bir davet ile gerçekleşti. Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ev sahipliğindeki davete cemiyet, moda ve sanat dünyasından isimler katıldı. Sessiz Gözcüler fotoğraf sergisi kadim Anadolu topraklarının eski tanıklarından olan, her biri farklı coğrafyalarda kök salmış 12 farklı ağacın tarihi ve güçlü dünyalarına tüm doğa severleri ortak ediyor. Kimi aşk, kimi hayatta kalma, kimi umut hikayesi olarak karşımıza çıkan bu hikayeler, bizi geçmişin sosyal ve kültürel yapısını tanımamız üzere bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda ağaçların sadece gezegenimizin geleceği değil toplumların kültürel bellekleri için de mükemmel yapı taşları olduğunu hatırlatıyor.

Onur AYDIN