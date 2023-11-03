Gamze Pat'a, 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Ödülü'

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ilk kez Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı başlattı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilham alarak kaleme aldığı 'Kar Masalları' adlı kitabına ithafen düzenlenen ödül programının kazananı, 'Nasıl Dedektif Oldum' adlı kitabıyla yazar Gamze Pat oldu. İstanbul Modern'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’nün ilkini Cumhuriyet’in 100. yılında vermenin heyecanını yaşıyoruz. Araştırmalar, ülkemizde ilkgençlik edebiyatında özgün eserlerin sınırlı sayıda olduğunu gösteriyor. Son beş yılda yüzde 50’ye yakın artış göstererek en hızlı büyümeyi gösteren bu kategorinin, gelecek beş yıl içinde daha da gelişmesi bekleniyor. Bu alanda kendi kültürümüzden de konular işlenebilir, gençlerimizin kendilerini daha kolay özdeşleştirebileceği karakterler yaratılabilirse, genç okuyucuların okuma alışkanlığının gelişimine destek olunabileceğine inanıyoruz” dedi. Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı özellikle kadınlara adadıklarını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, “Edebiyat sözlüklerinde ve antolojilerinde kadın edebiyatçılarımızın oranı yüzde 20’yi bulmuyor. Kadın yazarları teşvik etmeye yönelik özel ödüllerin bu sorununun çözümüne bir ölçüde de olsa katkıda bulunabileceğini umuyorum” diye konuştu.

Onur AYDIN