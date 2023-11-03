Davetler

ÇEV Sanat'tan özel davet...

ÇEV Sanat, Genç Yeteneklerinin ve dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov’un birlikte sahne alacağı, yeni yüzyılın ilk konseri için özel bir davet düzenledi.

Giriş: 03 Kasım 2023 Cuma
ÇEV Sanat'tan özel davet...

ÇEV Sanat, Genç Yeteneklerinin ve dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov’un birlikte sahne alacağı, yeni yüzyılın ilk konserinin hazırlıklarına başladı. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği ve ÇEV Sanat’ın daimi destekçisi Çiğdem Simavi’nin de katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Maxim Vengerov ile ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarının sahneye çıkacağı konserin detayları görüşüldü. ÇEV Sanat, Cumhuriyetin yeni yüzyılının ilk konserinde, ülkemizin gelecekteki yıldız sanatçılarını ve 21. yüzyılın yaşayan en önemli keman virtüözü, Grammy ödüllü Maxim Vengerov ile aynı sahnede buluşturacak. “Genç Yetenekler Projesi”nin, ana sponsorluğunu QNB Finansbank’ın üstlendiği, Borusan Otomotiv ve Tektaş Saatçilik’in desteğiyle gerçekleşecek merakla beklenen konser, 8 Ocak 2024’te Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleşecek.

Onur AYDIN

ÇEV Sanat Maxim Vengerov

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