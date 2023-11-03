Boyner, konferansta konuştu

İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin ana medya sponsorluğunda Cumhuriyet’in 100. yılına adadığı temasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. MARKA Konferansı’nın 22 yıldır değişmeyen moderatörü BJ Cunningham, Cumhuriyet’in 100. yılına adanan konferansın açılış konuşmasında, “Türkiye bir şeyi başarmak istediğinde, sadece onu başarmakla kalmaz; aynı zamanda onu yeniden tanımlar. Öyle derinlikli bir hikâye yazalım ki; insanlar tarih kitaplarını karıştırırken durup bunu okusunlar” diyerek Türk iş dünyasına seslendi. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Cumhuriyet Kadınından, Kadınların Cumhuriyetine” oturumunda, Cumhuriyet’in aslında bir kadın devrimi olduğunu söyledi. Atatürk’ün her zaman kadınların yerini yüceltmeye çalıştığını aktaran Boyner, Cumhuriyet kadınlarının onun çizdiği ışıklı yolda yürüdüklerini söyledi. “Cumhuriyet Kadınından, Kadınların Cumhuriyetine” nasıl dönebiliriz sorusunun cevabının eşitlik olduğunu ifade eden Boyner, “Türkiye gelişmiş ülkeler seviyesine ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ile ulaşabilir. Bu yüzden biz de iş ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliği konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Hayal ettiğimiz eşit dünya bize altın tepside sunulmayacak; bunun hakkımız olduğuna inanmak ve bunu hep birlikte inşa etmek zorundayız” diye konuştu. Boyner, “Kadınların Cumhuriyetini inşa etmek ve hakkı olan eşitliği alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Eren GÜREL